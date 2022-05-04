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Haberler Menemenspor Düşme hattındaki Menemen'in golcüsü Ahmet zirvede

Düşme hattındaki Menemen'in golcüsü Ahmet zirvede

Son dakika... Menemenspor'un gurbetçi golcüsü Ahmet Sağat attığı 16 golle zirvede. Menemenspor ise 38 puanla 18'inci sırada ve 5 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.

04.05.2022, 14:23

Düşme hattındaki Menemen’in golcüsü Ahmet zirvede

Spor Toto 1'inci Lig'de son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Menemenspor, 38 puanla 18'inci sırada yer alıp düşme hattına çakılırken, sarı-lacivertli takımın gurbetçi golcüsü Ahmet Sağat attığı 16 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.



İzmir temsilcisinin sezon başında Almanya 4'üncü Lig ekibi RW Koblenz'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki santrfor, son olarak iç sahada 1-1 sona eren Tuzlaspor maçında rakip fileleri sarsmayı başardı. Attığı gollerin yanı sıra 4 asistle takımına katkı sağlayan Ahmet, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Menemenspor'un golcü oyuncusuna gelen teklifleri sezon sonunda değerlendireceği belirtildi.

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