Menemen Erdal’ı istiyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor, Ankaraspor'da forma giyen Erdal Öztürk'ü transfer listesine aldı. İzmir temsilcisinin Başkent temsilcisiyle 1 yıllık opsiyonu olan 26 yaşındaki orta saha için önümüzdeki günlerde görüşme yapacağı öğrenildi. Geride kalan sezonda Ankaraspor formasıyla 35 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırmayı başaran gurbetçi futbolcu, en fazla forma şansı bulan isimlerin başında gelirken, istikrarıyla da göz doldurdu. Kariyerine Alman ekibi Hertha Berlin altyapısında başlayan Erdal Öztürk, Hoffenheim, Bayern Münih II, Kayserispor, Adana Demirspor, Karagümrük, Keçiörengücü ve Balıkesirspor'un formalarını da giydi.

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