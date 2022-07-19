Menemen’de Taşkıran dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör belli oldu. Sarı-lacivertliler, Aygün Taşkıran'la anlaşma sağladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Menemenspor kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Takımımız 2022-2023 sezonunda Aygün Taşkıran hocamıza teslim edilmiştir. Menemenspor'umuza ve camiamıza hayırlı olsun" denildi. Futbolseverlerin oyunculuk döneminde Fenerbahçe'den tanıdığı, Manisaspor, Karşıyaka, Bucaspor gibi birçok Ege kulübünde de top koşturan 48 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Silivrispor'da görev yaptı. Aygün Taşkıran, İzmir temsilcisi Menemenspor'da daha önce 2019-2020 sezonunda yardımcı antrenör olarak da çalışmıştı.

HENÜZ TRANSFER YAPMADI

Menemenspor'da kadronun yarısı takımdan ayrıldı. 1. Lig'e veda eden sarı-lacivertlilerde yabancılardan Chibuike, Cisse, Bajrami, Harrison, Ba, Sabbah, Kehinde ve Gomes gitmek durumunda kaldı. Kiralık oyuncular Seyfettin Anıl, Mahmut, Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu, Sinan Akgöl, Batuhan Şen de İzmir ekibi ile yolları ayırırken, kaleci Murat Hocaoğlu Tuzlaspor'a, Ahmet Sagat Samsunspor'a, Cem Çelik ise Alanyaspor'a satıldı. Elinde sadece 15 futbolcusu bulunan Menemenspor'un henüz transfer yapamaması ise camiayı endişelendiriyor.