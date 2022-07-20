Menemen’de devir zora girdi

Spor Toto 1. Lig'de hayal kırıklığı yaratarak küme düşen Menemenspor'da devir işlemi de zora girdi. Eski Altay başkanı Özgür Ekmekçioglu, bir süredir sarı-lacivertli ekibin hisselerini Ekmas şirketi vasıtasıyla almak için Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin ile görüşme halindeydi. Ekmekçioğlu, geride kalan kurban bayramı sonrası resmi imzaları atmayı beklerken, maddi şartların oluşmaması nedeniyle görüşmeler tıkandı.

İkinci Lig'in 28 Ağustos'ta başlayacak olması nedeniyle kadro yapılanmasına hız veren Onursal Başkan Tahir Şahin, ilk hamleyi gerçekleştirerek takımın başına teknik direktör Aygün Taşkıran'ı getirmişti. Kulübe talip olan Ekmekçioğlu'nun ekibi ile yeni bir değerlendirme yaptığı öğrenilirken, Menemen yönetimi de boş durmayıp yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verecek. Şahin, devir işleminin gerçekleşmeme ihtimalinin güçlenmesi nedeniyle ekibini yeni sezona hazır hale getirmek istiyor.

PLANLARI ALT ÜST OLDU

Özgür Ekmekçioğlu kulübün hisselerini alması halinde takımın başına Altay'da beraber çalıştığı Özden Töraydın'ı getirmeyi planlarken, Keçiörengücü'nden futbolcu Berkan Turan'la görüşmelere başlamıştı.

18 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDI

Yeni sezonda İkinci Lig'de mücadele edecek olan Menemenspor'da kadro neredeyse boşaldı. takımda kiralık olarak forma giyen oyuncular, Abdullah Aydın, Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu, Batuhan Şen, Emir Şenocak, Anıl Yaşar ve Mahmut Akan kulüplerine geri döndü. İkinci ligde yabancı kontenjanı olmadığı için Cisse, Bajrami, Omar Mohamed, Kehinde, Toni Gomes ile vedalaşan İzmir ekibinde yerli yıldızlar Ahmet Sagat, Murat Hocaoğlu, Ömer Faruk, Cem, Oğuzhan ve Muhammet ile yollar ayrılmıştı.