Menemen FK’dan Himmet’e çağrı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Ekmas Group'a devredilen ve başkanlık koltuğuna Bahri Ekmekçioğlu'nun oturduğu Menemen FK'da yeni yönetim iç transfere öncelik veriyor. Sarı-lacivertli yönetimin mevcut kadrodan Muhammed Himmet Ertürk'ü takımda tutmak istediği öğrenildi. İzmir temsilcisinde kontratı sona eren ve henüz hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan Muhammed Himmet'in de teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.

28 yaşındaki sağ kanat için 1. ve 2. Lig'den taliplerin olduğu ifade edilirken, Tahir Şahin yönetimiyle geride kalan süreçte yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi. Şu an boşta olan oyuncu için sarı-lacivertli yönetimin sözleşme uzatmak için son bir teklif daha yaptığı öğrenildi. Himmet'in kaderinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Bu arada başkan Ekmekçioğlu, takımın başına bir CEO getirdikten sonra hızla bir teknik direktörle anlaşma sağlayacak. ■ BERKE ÖZBAY