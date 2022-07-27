Bir itiraz daha

TFF 2. Lig'e düştükten sonra Başkan Tahir Şahin tarafından anonim şirketin yarışmacı hakları Altay'da geçen sezonun sonlarına kadar 6 yıl başkanlık yapan Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketine devredilip Menemen Futbol Kulübü adını alan Menemenspor'un satışına bir itiraz da belediyeden geldi. İsmi daha önce Menemen Belediyespor olan kulübün şirketleşme sürecini mahkemeye veren eski başkanlardan Fikret Uzun, şirketin devriyle ilgili de itiraz ederken, Menemen Belediyesi de sarı-lacivertlilerden alacaklarıyla ilgili devreye girdi.

Kulüp tesislerine devir sonrası emniyet güçleri gelip incelemelerde bulunurken, Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, sarı lacivertli kulübün yıllardır belediyenin tesis ve imkanlarını kullandığını belirterek, "Kulübün belediyeye kesinleşen 13 milyon TL borcu var. Kulübü bu borcu bilerek aldıklarını düşünüyorum. Paramızı tabii talep edeceğiz" dedi.

PARAMIZI TALEP EDİYORUZ

Pehlivan açıklamasında, "Menemenspor aslında bir belediye kulübü değil. Ancak belediye imkanlarından yararlanmış bir kulüp. Kesinleşen ve anlaşılan rakamlar üzerinden konuşursak kulübün belediyeye 13 milyon TL borcu var. Emlak değerlemelerine bakıldığında 35 milyon TL'yi bulan bir borç var. Alan kişilerin bu borcu bilerek aldıklarını düşünüyorum. Biz belediye olarak paramızı talep edeceğiz" ifadelerini kullandı. Menemen FK'da idari ve teknik yapılanma sonrası transfer de başlayacak.