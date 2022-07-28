Menemen gaza bastı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketinin devraldığı Menemen FK, dış transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertli kulübün Ekmas Group'a devredilmesinin ardından yeni yönetimin geçen sezon 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan eski futbolcusu Sakaryaspor'dan forvet Ali Özgün ile Play-Off'tan kupaya ulaşan Bodrumspor'dan orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Son iki sezonda Sakarya formasını giyen 32 yaşındaki forvet Ali Özgün geride kalan sezonda 33 maçta rakip ağlara 9 gol gönderdi. Sezonu Bodrum'da geçiren orta saha Seçkin ise 18 karşılaşmada forma giydi.

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Sarı-lacivertliler, dış transferde farklı mevkiiler için temaslarını sürdürüyor. Yönetimin Keçiörengücü'nden Ziya Alkurt, Şanlıurfaspor'dan Mustafa Durak, Bayburt Özel İdare Spor'dan kaleci Zülküf Özer, Afyonspor'dan Ferhat Çulcuoğlu ve Uşakspor'dan Noyan Öz gibi tecrübeli futbolcular ile de görüşme halinde olduğu belirtildi.