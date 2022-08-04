Menemen FK’da işlem tamam

TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'da yönetim teknik direktör sorununa son verdi. Bir süre önce Ekmas Group şirketine devri gerçekleşen ve 15 yeni transferle kadro yapılanmasına başlayan sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Özden Töraydın oldu.

İzmir temsilcisi Töraydın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp CEO'su Barış Orhunbilge, daha önce Altay ve Şanlıurfaspor'da görev yapan Töraydın'a başarılar dileyerek, "Menemen FK çok önem verdiğimiz bir proje. Her açıdan örnek bir model oluşturacak Menemen FK'da bu açıdan Sayın Töraydın'a da önemli görevler düşüyor. Kendisiyle 2 yıllık uzun bir yolculuğa başlıyoruz" dedi.

KAMPA KATILDI

ORHUNBİLGE, 15 oyuncu ile başlayan transfer hamlelerinin devam edeceğini de sözlerine ekleyerek, "Takımımız, 18 Ağustos tarihine kadar Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Teknik direktörümüz Özden Töraydın, Afyon kampına katılarak takımın başındaki yerini aldı" dedi.

ÖZDEN TÖRAYDIN KİMDİR?

Eskişehir doğumlu 43 yaşındaki teknik adam Balçova Bld, Torbalı, Altay ve Şanlıurfa'da görev yaptı. UEFA B Lisans sahibi olan Töraydın, Menemen'i şirketi aracılığıyla devralan Özgür Ekmekçioğlu döneminde Altay'da 3'üncü Lig'de sportif direktör, İkinci Lig'de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşamıştı.

AMATÖR KÜMEDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE

MENEMEN'İN amatör kümede keşfettiği Ibrahim Akanbi Rasheed, Moldova ekibi FC Sheriff ile Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veriyor. Türkiye'ye 2019 yılında gelip Foça ve Tire'de forma giyen Rasheed, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında Menemen'de profesyonel oldu. Rasheed, geçen sezon Kocaeli'ye ardından da FC Sheriff'e gitti. Nijeryalı yıldız futbolcu 3'üncü Eleme Turu'nda dün Viktoria Plzen önünde penaltıdan gol perdesini de açtı.