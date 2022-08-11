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Haberler Menemenspor Menemen FK’da Ziya imzaladı

Menemen FK’da Ziya imzaladı

11.8.2022

Menemen FK’da Ziya imzaladı
EKMAS Sportif Faaliyetler tarafından yönetilen Menemen FK'da transfer tüm hızıyla devam ederken yönetim transfer harekatını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler dış transferde 18. imzayı tecrübeli futbolcu Ziya Alkurt'a attırdı. İzmir ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki forvet, Afyonkarahisar kampına katılarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Tecrübeli oyuncu, Akçaabat Sebatspor alt yapısında başladığı kariyerini Sürmenespor, 1461 Trabzon, Beşikdüzü, Bayrampaşa, Orduspor, Giresunspor, Denizlispor, Kayserispor ve Altay'da sürdürdü, geçen sezon ise Keçirörengücü takımında forma giydi. 11'i Süper Lig olmak üzere toplam 309 maça çıkan tecrübeli golcü, 61 kez gol sevinci yaşadı. Ziya Alkurt, 2018-2019 sezonunda Denizlispor ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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