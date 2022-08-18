Menemen FK hız kesmiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve hedefiyle çalışmalarını teknik direktör Özden Töraydın yönetiminde sürdüren Menemen Futbol Kulübü transferde hız kesmiyor. Kadrosunu 20 isimle takviye eden ve takımın çehresini değiştiren İzmir temsilcisinin Manisa FK'dan sağ bek Bedirhan Altunbaş ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Eskişehirspor altyapısında yetişen 23 yaşındaki savunmacı, İç Anadolu ekibinin A takımında ise 4 sezon görev yaptı. Manisa ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bedirhan, geçtiğimiz sezon Birinci Lig'de siyah-beyazlı formayla 11 karşılaşmada görev yaptı.

21. TAKVİYESİ OLACAK

Bir süre önce Ekmas Group'a devri gerçekleşen Menemen FK'da yabancı ve kiralık isimlerle birlikte birçok futbolcu takımdan ayrılırken, 20 takviye yapıldı. Bedirhan Altunbaş'ın da resmi imzayı atmasıyla birlikte 21. ismi kadrosuna katacak olan sarı-lacivertliler bu sezon en fazla transfer yapan takımlardan biri olarak göze çarpıyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 20. İMZA EKREM'DEN

MENEMEN FK'da transfer tüm hızıyla devam ederken 20. imzayı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ekrem Kayılıbal attı. Sol-sağ kanat ve sağ stoper olarak görev yapabilen Konyaspor patentli genç oyuncu, bugüne kadar Konyaspor U21, A.Selçukspor ve 1922 Konya takımlarında oynadı. İkinci Lig'de 59, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maça çıkan Ekrem Kayılıbal ile iki yıllık sözleme imzalandı. Yeni sezon hazırlıkları için yaklaşık iki haftadır Afyon'da bulunan sarı-lacivertli ekip, 18 Ağustos Perşembe günü İzmir'e dönerek ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

■ BERKE ÖZBAY