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Haberler Menemenspor Menemen FK seri peşinde

Menemen FK seri peşinde

3.9.2022

Menemen FK seri peşinde
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında evinde Esenler Erokspor'u tek golle geçen Menemen FK, bugün deplasmanda Ankaraspor'un rakibi olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Yakup Özhan'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Özden Töraydın Ankaraspor'u dış sahada yenecek güçte olduklarını belirterek, "Sezona 3 puanla başladık. Devamını getirmek için mücadelemizi vereceğiz. Takımım çok iyi hazırlandı, inanıyorum ki evimize mutlu döneceğiz" dedi.
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