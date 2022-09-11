Menemen geri döndü

TFF İkinci Lig Beyaz Grup 3'üncü hafta karşılaşmasında Menemen FK, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti. 15. dakikada sağ kanattan Halil İbrahim Tuna ceza sahası içerisine girdi, yerden pasını Taha Balcı ile buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda savunma araya girerken, seken topa Cengiz Ötkün gelişine vurdu meşin yuvarlak üstten auta gitti. 37'de Cengiz sağdan ortaladı, Taha Balcı'nın kafa vuruşu savunmaya çarptı, bu oyuncu önüne düşen topu ağlara gönderdi: 0-1.

ALİ ÖZGÜN SKORU BELİRLEDİ

47'de hızlı gelişen atakta soldan Ziya Alkurt ortaladı, oluşan karambolde Ferhat Çulcuoğlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 60'da Muhammed Enes Yılmaz'ın pasında topla buluşan Ali Özgün, kaleci Abdulaziz Demircan'dan sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 80'de Seçkin Getbay orta sahadan kaptığı topla önündeki boş alanı katetti. Ardından pasını Ali Özgün'e aktardı. Bu futbolcunun sert şutu az farkla auta gitti. Maç 2-1 sona erdi.

TÖRAYDIN'DAN KADROYA AYAR

MENEMEN FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, son oynadıkları ve 3-1 mağlup oldukları Ankaraspor maçına göre kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, Oğuzhan Aydoğan, Seçkin Getbay ve Mertcan Açıkgöz'ü yanına oturturken, Bedirhan Altunbaş, Muhammed Enes Yılmaz ile Ziya Alkurt'u ilk 11'de sahaya sürdü.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

MENEMEN FK'yı taraftarı Tarsus İdman Yurdu önünde yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertliler, maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekledi. Menemenli futbolcular, maçı sonunda galibiyeti taraftarıyla doyasıya kutladı