Kuzey yıldızı parlıyor

MENEMEN FK, 3 yıl aradan sonra yeniden lider olmanın mutluluğunu yaşıyor. TFF 2. Lig'de Tarsus İdman Yurdu, Bayburt İl Özel İdare ve son olarak İnegölspor'u 2-1'lik skorlarla mağlup ederek 3'te 3 yapan Menemen Futbol Kulübü, liderlik koltuğunu kaptı. Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde edip 12 puan toplayan sarı-lacivertliler taraftarını mest etti.

En son 2018-2019 sezonunda 4 Mayıs 2019'da lider olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Menemen FK, o tarihten sonra bir daha zirvede yer alamamıştı. Ligde her geçen haftanın çok daha zorlu olacağını vurgulayan Töraydın, "Önümüzdeki günlerde rakiplerin gücüne farklı ve ağır iklim koşulları da eklenecek. İlk beş haftayı hedeflediğimiz noktada bitirdik. Ancak bunun devamını getirmeli ve gerçek hedefimize doğru adım adım ilerlemeliyiz. Şu anda sergilediğimiz futboldan memnunum. Özellikle İnegölspor maçının ilk yarısında çok etkili oynadık. Yolumuza bu şekilde devam etmeli ve her engeli birer birer aşmalıyız" diye konuştu.

HEDEF 1. LİG

ÖZDEN Töraydın yönetimindeki Menemen FK, bu sezon ligde 5 maçta kazandığı 12 puanla liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Maç sonu soyunma odasında büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet, yeni yapılanmanın ardından yeniden şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmak istediklerini dile getirdiler.