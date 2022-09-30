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Menemen turladı

Ligde sezona iyi başlayan MEnemen FK kupa macerasına da iyi başladı. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek iddiasını gösterdi.

30.9.2022

Menemen turladı

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. tur eşleşmesinde Menemen FK, Bigaspor ile karşılaştı. İzmir ekibi geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup ederek üst tura yükseldi. 6. dakika İlyas Aytekin kazandığı topu hızlıca sağ kanada oynadı. Sağ çaprazda topla buluşan Burak Mete yerden vurdu: 0-1. 44'te orta alandan kale sahası içine doldurulan top Alperen Akar'ın önünde kaldı, Alperen önüne düşen topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak auta gitti. 59'da Kaan Özder orta sahanın hafif sol çaprazsından kale sahası içine ortaladı. Ekrem Kayılıbal çok şık bir kafa golü ile beraberliği getirdi: 1-1.

İKİNCİ YARI KARŞILIKLI GOLLER
77'DE Ekrem Kayılıbal'ın rakipten çaldığı topla başlayan hücumda sol kanattan Murat Yılmaz ortaladı. Altı pas önünde topla buluşan Mertcan Açıkgöz topu filelere gönderdi: 2-1. 82'de Mertcan Açıkgöz sol kanattan içeriye sokuldu. İki rakibini geçen Mertcan, önünü boşalttı sol ayağıyla uzak köşeyi gördü: 3-1. 90+4'te Menemen FK kullandığı köşe vuruşu sonrasında savunmada az adamla yakalandı. Mehmet Yılmaz hızlıca Gülhan Özdemir'e oynadı. Gülhan aradan Fatih Deniz'i gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Fatih, önce kaleciyi geçti sonrasında skoru belirledi: 3-2.

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