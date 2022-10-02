Menemen şükretti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Menemen FK, evinde Düzcespor'dan puanı son dakikada kurtardı: 2-2. Mücadeleye her iki takımda baskılı başladı. 13'te Mertcan'ın şutunu kaleci Ersin çıkardı. 23'te Yasin'in vuruşunda kaleci Zülküf gole izin vermedi. 34'te. Emre Keskin sağ çaprazdan altıpasa sert çıkardı, savunma topu uzaklaştırdı. 42'de Kadir'in ceza sahasına gönderdiği topu savunma elle kesince hakem penaltı noktasını gösterdi. Ziya Alkurt penaltı atışını gole çevirdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 77'de ceza yayının önünde kazanılan serbest vuruşta Eren takımına beraberliği getirdi: 1-1. 83'te kornerden arka direğe gelen topa savunmanın arasında Kerem Kaya dokundu: 1-2.

SON ANLAR NEFES KESTİ

Maç bu skorla sona erecek derken, 90+3. dakikada Menemen FK atağında Emre Keskin soldan ortaladı, Enes'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-2. Menemen Futbol Kulübü, evinde Düzcespor ile berabere kalarak puanını 13'e yükseltti.

ÖZDEN TÖRAYDIN'DAN FARKLI ON BİR

MENEMEN FK'da teknik direktör Özden Töraydın, dün Düzce karşısında orta alanda Seçkin'in yerine Ziya'ya, Ali Özgün'ün yerine de Mertcan'a şans verirken ileri uçta golcü Muhammed Enes'i tek başına görevlendirdi.