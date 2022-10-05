Menemen FK’nın prensi Emre

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen FK'nın 7 haftalık süreçte gözdesi savunma oyuncusu Emre Keskin oldu. Keskin, defansif özelliğinin yanı sıra attığı iki gol ve yaptığı bir asistle takımının başarısında önemli rol üstlendi. Erokspor ve İnegölspor maçlarında gol sevinci yaşayan, Ankaraspor karşılaşmasında asist yapan 22 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Özden Töraydın'ın en çok güvendiği isim oldu. Bugüne kadar Erokspor, Başakşehir U21, Adıyaman ve Turgutluspor formalarını giyen genç savunmacı, ilk kez bu sezon skora dönük bir futbol sergilemeye başladı.

HEDEF 1. LİG'E YÜKSELMEK

Töraydın'ın kendisini farklı bir anlayışla oynattığını belirten Keskin, "Menemen FK tarihinin ilk golünü atma mutluluğu da bana nasip oldu. Bunda, hem hücum, hem savunmaya yönelik görev almam çok etkili oldu. Hedefimiz, ilk yılımızda Birinci Lig'e yükselerek bu çıkışımızı devam ettirmek" diye konuştu.