TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Menemen FK'da hesaplar şaştı. Sezon öncesi eski Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketi Ekmas Group'a devredilen, yeni teknik direktörü Özden Töraydın yönetiminde 24 transferle kadrosunu baştan aşağı değiştiren İzmir ekibi, son 4 maçta hedeften saptı. Sezona fırtına gibi giren ve 5 haftada 4 galibiyet, tek yenilgi alarak 12 puanla zirveye kurulan sarı-lacivertliler, son 4 maçta byük irtifa kaybetti. Menemen FK, kayıp sürecinde 2 yenilgi, 2 de beraberlik alarak liderlikten oldu, 11. sıraya kadar geriledi.

AVANTAJI YİTİRDİ

İzmir temsilcisi, 24 Erzincan yenilgisi, Düzce ve Isparta32 beraberliklerinin ardından son maçında evinde Arnavutköy'e de kaybederek galibiyet hasretini sürdürdü. Liderlikte 1 hafta kalabilen sarı-lacivertliler, 4 haftada 10 puan kaybederek 11 basamak birden geriledi. Grupta 20 puanla lider olan Ş.Urfaspor ile aradaki puan farkı 6'ya çıktı. Menemen sahasındaki avantajını da yitirdi. Evinde Erokspor, Tarsus İY ve İnegölspor'u üst üste mağlup eden İzmir ekibi, son iki maçta Düzce ve Arnavutköy'e takılarak yara aldı.

GOLCÜLER SUSKUN KALDI

Ligde ilk 7 karşılaşmada 11 gol atan Menemen FK'da son iki müsabakada golcüler sustu. Sarılacivertlilerde, golcüler Ali Özgün ve Muhammed Enes 3'er golle takıma önemli bir katkı sağlarken, ikili Isparta 32 ve Arnavutköy maçlarında skor üretemedi. Ali Özgün, son golünü 2-1 kaybedilen 24Erzincan maçında atarken, Muhammed Enes ise 2-2 biten Düzce maçında son kez fileleri sarsmıştı. 6 maçta forma giyen Murat Yılmaz ise bu süreçte skora herhangi bir katkı yapamadı. Menemen'in ligdeki diğer gollerini Emre Keskin (2), Ferhat ve Ziya (1) kaydetti.

PLAY-OFF İÇİN UMUTLU

Menemen FK, 10. hafta sonunda zirveden inip hedeften uzaklaşsa da Play- Off umudunu halen koruyor. 14 puanla 11. sırada yer alan Menemen FK ile 6. sıradaki Ankaraspor arasında 2 puanlık fark bulunuyor. Ancak İzmir ekibinin, ilk 6 yarışına yeniden dahil olabilmesi için aradaki 5 rakibini de geçmesi gerekiyor. 23 Ekim Pazar günü lider Şanlıurfaspor'a koınuk olacak olan Menemen, rakibini devirip yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

BURAK HAKERLER