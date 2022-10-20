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Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen'e şok

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Tur maçında Bulvarspor’u konuk eden Menemen FK, uzatma devrelerinde rakibine 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.

İHA

20.10.2022, 17:22

Ziraat Türkiye Kupası’nda Menemen’e şok

Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Tolga Sancak xx, Yiğit Çam xx, Kerem Kalkan xx

MENEMEN FK: Bora Göymen xx, Abdulkadir Öksüz xx, Kerem Paykoç x (Kadir Yazıcı dk. 46 xx), Atalay Gürel x (Cüneyt Dağlı dk. 69 x), Oktay Kancı xx (İlyas Antekin dk. 105 ?), Kaan Özder xx, Mahmut Bilir xx (Yusuf Yıldız dk. 105 ?), Ekrem Kayılıbal xx (Emre Bibercioğlu dk. 76 x), Oğuzhan Aydoğan xx (Okan Şentürk dk. 69 x), Almos Kaan Kalafat xx, Murat Yılmaz xx
Yedekler: Ceyhun Demircan, Rıdvan Bozkurt, Uğurkan Cebeli
Teknik Direktör: Özden Töraydın

BULVARSPOR: Muhammet Ali Elagöz xx, Oktay Demircan xx (Barışcan Tay dk. 104 ?), Sarp Tenim xx (Ömer Karahan dk. 70 x), Okan Duran xx, Furkan Çetinkaya x, Ferhat Şenses xx, Abdulkerim Canlı xx, Adem Arif Akşit xx, Doğukan Topkaya xx (Osman Arslantaş dk. 114 ?), Hasan Ahmet Sari x (Görkem Güven dk. 70 x), Gökhan Özer x (Halil Can Ayan dk. 59 x)
Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Yunus Emre Gürsu
Teknik Direktör: Atakan Çağlayan

GOL: Görkem Güven (dk. 104 pen.) (Bulvarspor)
Sarı kartlar: Kadir Yazıcı, Oktay Kancı, Cüneyt Dağlı (Menemen FK), Halil Can Ayan (Bulvarspor)

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