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Haberler Menemenspor Menemen’de kart uyarısı

Menemen’de kart uyarısı

26.10.2022

Menemen’de kart uyarısı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Şanlıurfaspor'u deplasmanda yenerek 17 puana yükselen Menemen FK'da teknik direktör Özden Töraydın'dan kart uyarısı geldi. Dört maç aradan sonra galibiyetle tekrar tanışan İzmir temsilcisinde Töraydın yapılan antrenmanda oyuncularına kart konusunda dikkatli olmalarını söyledi. Sarı-lacivertlilerde takımın as oyuncularından Emre, Ferhat Çulcuoğlu ve Atalay'ın 3'er sarı kartı bulunurken, Töraydın pazar günü oynanacak Soma maçında gereksiz kart görmemeleri için bu isimleri uyardı. Üç isim Ege derbisinde kart görürse, sonraki hafta oynanacak olan Nazilli maçında forma giyemeyecek.

BERKE ÖZBAY

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