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Uşakspor’da Yazıcı umutlu

27.10.2022

Uşakspor’da Yazıcı umutlu
2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk lig galibiyetini 11. haftada Kırklarelispor'u 1-0 yenerek alarak umutlanan düşme hattındaki Uşakspor'da teknik direktör Recep Yazıcı, çıkışa geçmeleri gerektiğini söyledi. Aşigo'da Yazıcı, "Kırklarelispor maçında aldığımız 3 puan çok değerliydi. 12. adam taraftarımız Aşigolar'a çok teşekkür ediyorum. Üzerimizdeki kazanamama baskısını yendik. Bu galibiyetleri alışkanlık haline getirmeliyiz. Taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman hedefe birlikte yürüyeceğiz. Çünkü biz birlikte çok güçlüyüz" diye konuştu
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