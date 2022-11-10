Menemen’in bankoları

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hedefindeki Menemen FK'da iki oyuncu takımın bankosu oldu. İzmir temsilcisinde 34 yaşındaki tecrübeli kaleci Zülküf Özer ve Emre Keskin, geride kalan tüm maçlara ilk 11'de başlayarak adeta istikrar abidesi oldu. Takımın en fazla forma şansı bulan ismi 12 maçta 1080 dakika ile file bekçisi Zülküf olurken, ardından yine 12 maçta 1079 dakika süre alan Emre oldu. 23 yaşındaki futbolcu Emre, bu süreçte takımı adına 2 de gol kaydetmeyi başardı.

KADİR VE FERHAT TAKİP EDİYOR

Bu iki ismi 11'er kez ilk on birde şans bulan Kadir Yazıcı 1001, Ferhat Çulcuoğlu 940 dakika ile takip etti. 10'ar kez başlangıç kadrosunda yer alan Ali Özgün 897 dakika, Muhammed Enes Yılmaz 866 dakika, Atalay Gürel ise 747 dakika ile en fazla süre alanlar oldu.

BERKE ÖZBAY