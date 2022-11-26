Menemen kenetlendi

MENEMEN FK'yı ilçedeki kurumlar ve halkla omuz omuza vererek ileriye taşımayı hedefleyen yönetim, çok önemli bir zirveye konuk oldu. Başkan Bahri Ekmekçioğlu ve Ekmas Sportif Faaliyetler İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge'nin temsil ettiği toplantıda Menemen bir kenetlenmeye imza attı.

Toplantı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşirken Muhtarlar Odası Başkanı Nevzat Güven, Esnaflar Odası Başkanı Ziya Demir, Menemen Ticaret Odası Başkan Vekili Mustafa Nazlıgil, Sanatkarlar Odası Başkanı Lütfi Tosyalı, Ziraat Odası Başkan Vekili Yücel Altıntaş, Menemen TARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Başkomiser Tayyibe Afgün, Komiser Fethi Özgenç ve Savaş Bulut katıldı. Başkan Bahri Ekmekçioğlu,bu buluşmada "Menemen hem ilçe hem de kulüp olarak çok daha iyi konumda olmalı. Omuz omuza verirsek başarırız" dedi.

RAKİP B. PETROL

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kaybederek hem zirve yarışından uzaklaşan hem de Play-Off barajının gerisine düşen Menemen Futbol Kulübü bugün evinde Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Ali Yılmaz düdük çalacak. Teknik direktör Özden Töraydın, Batman Petrolspor'u yenerek kötü gidişe 'Dur' diyeceklerine inandığını söyledi. Son galibiyetini sahasında Somaspor karşısında 3-2'lik sonuçla elde eden sırasıyla Nazilli Bld, Bursaspor ve Afjet Afyonspor'a mağlup oldu. Bu süreçte gol atamayan İzmir ekibi kalesinde toplam 5 gol gördü. Batman Petrolspor ise geçen hafta Düzcespor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.