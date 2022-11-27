Menemen şükretti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen evinde ağırladığı Batman Petrol ile 1-1 berabere kaldı. Son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertiler, galibiyet özlemini 4 maça çıkardı. 15'te Ziya, penaltı noktası üzerine ortaladı. Gençer gelişine sert ve isabetli bir şut kullandı. Top az farkla auta çıktı. 28. dakikada Menemen FK savunmasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meşin yuvarlak Onur'un önünde kaldı. Şutu kullanan oyuncu, topu auta attı. İlk yarı golsüz tamamlandı.

2. YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

48'de Ziya, ceza yayı üzerinde topla buluştu. Sert bir şekilde şutunu kullanan çok az farkla topu auta gönderdi. 73'te Ferhat verdiği ara pasla Mertcan'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topu auta gönderdi. 85'te Menemen savunmasının anlaşmazlığında top Melih'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu topu ağlarla buluşturdu: 0-1 90+5'te Ziya'nın ortaladığı topla Ferhat buluştu. Kaleci üzerinden aşırtarak topu filelere gönderen oyuncu maçın sonucunu belirleyen golü attı: 1-1. Maç da bu sonuçla sona erdi.

TÖRAYDIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

MENEMEN Teknik Direktörü Özden Töraydın, geçen hafta Afyon ile deplasmanda oynanan maçta sahaya sürdüğü kadroda 4 değişiklik yaptı. Töraydın, geçen hafta sahaya sürdüğü kadrodan farklı olarak Bedirhan'ın yerine Oktay'ı, Kadir'in yerine Fuat'ı, Seçkin'in yerine Mertcan'ı, Ali'nin yerine ise Oğuzhan'ı tercih etti.