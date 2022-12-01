Menemen sokta

TFF İkinci Lig BeyazGrup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı yeni sezonda 14 hafta 21 puanda kalan Menemen FK'da şok bir karar alındı. Teknik heyetin raporu sonrasında sarılacivertli ekipte görev yapan üç önemli isim kadro dışı bırakıldı. İzmir ekibinin 15 haftada 7 golle skor yükünü çeken Ali Özgün'ün yanı sıra, orta alanda forma giyen Seçkin Getbay ve ön libero Mahmut Bilir süresiz kadro dışı kaldı. Kulüp hisselerinin geçtiğimiz yaz Ekmas Group Şirketi'ne geçmesinin ardından başkanlık koltuğuna oturan Bahri Ekmekçioğlu teknik heyetten kötü gidiş üzerine rapor vermesini istedi.

GEREKÇE PERFORMANS

Teknik direktör Özden Töraydın, performans düşüklüğü ve özel hayatları nedeniyle Ali, Seçkin ve Mahmut'un kadro dışı bırakılması yönünde görüş bildirdi. Yaz transfer döneminde Menemen'in kadrosuna katılan üç önemli futbolcu, ilk yarının sonuna kadar kendilerine tahsis edilecek ayrı bir antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürecek. Menemen'de kadro dışı cezalarının artması beklenirken Ali, Seçkin ve Mahmut'un gelecekleri ile ilgili net açıklama yapılmadı.

DOĞANCAN BİNGÖL