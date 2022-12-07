Ali Özgün’den savunma geldi

İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK'da geçtiğimiz haftalarda flaş bir kararla kadro dışı bırakılan takımın önemli oyuncularından golcü Ali Özgün kendisini savundu. 32 yaşındaki golcü oyuncu Özgün, "Gösterdiğim performanstan dolayı kadro dışı bırakılmadım" dedi. Son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra Menemen FK yönetimi, teknik direktör Özden Töraydın'dan takıma ilişkin bir rapor istedi. Töraydın'ın yönetime bildirdiği raporu doğrultusunda takımın önemli oyuncularından golcü yıldız Ali Özgün, orta saha Seçkin Getbay ve Mahmut Bilir süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

"GERİYE DAHA İYİ DÖNECEĞİM"

Golcü oyuncu Ali Özgün yönetimin aldığı bu şok kararın ardından, "Kadro dışı bırakılma sebebim kesinlikle takım içindeki performansım değil. Takımın en golcü oyuncusuyum. Menemen FK'nın bu sezon attığı 20 golün 7'sine ben imza attım. Yönetim ve teknik heyet özel sebeplerden dolayı beni kadro dışı bıraktı. Sahalara eski performansımdan daha iyi döneceğim" dedi.