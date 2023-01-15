Menemen ağır yaralı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, ikinci yarıya deplasmanda farklı Esenler Erokspor yenilgisiyle kötü başladı: 4-0. 1'de Berk İsmail ceza sahasına girerken topun dibine girdi, kaleci Bora Göymen iyi yer tutarak meşin yuvarlağı kontrol etti. 6'da Sertaç Çam defansın arkasına sarkarak topu Serhat'a aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 1-0. 19'da Sertaç ceza sahası çizgisinden aşırttı ve durumu 2-0'a getirdi. 28'de Ziya'nın sert vuruşunda kaleci Akın topu kontrol etti. 60'da hızlı gelişen atakta Zahit Fındık sağ çaprazdan sert vurdu farkı üçe çıkardı: 3-0. 68'de Zahit Fındık'ın aşırtmasında direkten dönen topu Alper Karaman kafayla tamamladı: 4-0.

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