  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemen FK 3 puan avında

Menemen FK 3 puan avında

22.1.2023

Menemen FK 3 puan avında
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 8 maçında 6 yenilgi ve 2 beraberlik elde ederek düşme hattına yaklaşan Menemen Futbol Kulübü, bugün evinde Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadelede Mustafa Hakan Belder görev alacak. Ev sahibi sarılacivertlilerde kart cezalıları Abdulkadir ve Bedirhan görev alamayacak. Geride kalan 19 maçta topladığı 22 puanla 13. sırada yer alan Menemen FK, Play- Off hedefindeki Başkent ekibi karşısında kötü performansını sonlandırmak ve çıkışa geçmek istiyor. Bilet fiyatları VIP tribünü 75, kapalı 20, maraton 15 TL olarak belirlendi. Ayrıca kadın taraftarların 5, öğrencilerin ise 10 liraya bilet alabilecekleri açıklandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA