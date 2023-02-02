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Haberler Menemenspor Menemen FK’da rehavet uyarısı

Menemen FK’da rehavet uyarısı

2.2.2023

Menemen FK’da rehavet uyarısı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor ve Tarsus İdmanyurdu'na karşı oynadığı son iki maçını kazanarak yükselişe geçen Menemen FK'da futbolculara "Rehavet" uyarısı geldi. İzmir temsilcisinde teknik direktör Özden Töraydın, art arda alınan galibiyetlerin ardından, ligde son sırada yer alan Bayburt ile oynanacak mücadele öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. 10 puanla ligin dibine demir atan ve 40 golle fileleri en çok havalanan ekibi olan Bayburtspor'u ciddiye almaları yönünde oyuncuları ikaz eden deneyimli çalıştırıcı, bu maçta kayıp istemediğini belirtti. Sarı-lacivertliler, ligde 25 puanla 12. sırada yer alıyor.
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