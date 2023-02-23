Menemen FK zafer peşinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, gözünü üst sıralara dikti. Deprem felaketi nedeniyle lige verilen ara öncesi son üç maçını kazanarak çıkışa geçen sarı-lacivertliler, 5 Mart'ta oynanacak olan 24 Erzincanspor maçıyla bu sezon ilk kez 4'te 4 yapmak istiyor.

FARKI DA ERİTECEK

En son 4 maçlık seri galibiyetini 2019-2020 sezonunda 1. Lig'de mücadele ettiği dönemde alan Menemen, 1197 gün sonra 24Erzincan'ı yenerek bir ilki gerçekleştirmek istiyor. O dönemde Altay, Ümraniye, İstanbulspor ve Balıkesirspor'u yenerek büyük bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler ayrıca 37 puanla 6. sırada yer alan 24Erzincan'ı yenerek Play-Off hattıyla arasındaki 9 puanlık farkı da eritmek istiyor. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, yaşanan felaketin takımı çok üzdüğünü ancak bu boşluğu çalışarak değerlendirdiklerini söyledi. Töraydın, "Ligin başında istediğimiz kamp dönemini geçirememiştik. Bu boşluğu taktik ağırlıklı ve yoğun bir antrenmanla geçirdik. Bize iyi gelecek" dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL