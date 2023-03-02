Menemen’de Mertcan farkı

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü'nün genç oyuncusu Mertcan Açıkgöz, son 3 maçta attığı 3 gol ile takımını sırtladı. Mertcan, bu sezon attığı 5 golle de Muhammet Enes ve Ferhat ile birlikte sarı-lacivertli takımın en skorer ismi oldu. İkinci devreye fırtına gibi başlayarak alt sıralardan uzaklaşan ve yakaladığı çıkışla gözünü yeniden Play-Off hattına diken sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki genç oyuncu, 3 maçlık galibiyet serisinin mimarlarından biri oldu. Attığı gollerle takımına önemli katkı sunan orta sahanın son haftalardaki formu, camia tarafından alkış topladı. Ankaraspor, Tarsus İY ve Bayburt Özel İdarespor karşılaşmalarının açılış gollerini atarak işaret fişeğini ateşleyen Açıkgöz, teknik direktör Özden Töraydın'ın vazgeçilmezleri arasına girdi.

DOĞANCAN BİNGÖL