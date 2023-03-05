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Menemen 4’te 4 peşinde

İzmir ekibinin 14.00’te Menemen İlçe Stadı’nda 24Erzincan’ı ağırlayacağı karşılaşmada hakem Yücel Büyük düdük çalacak

5.3.2023

Menemen 4’te 4 peşinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off iddiasını sürdürmek isteyen Menemen FK, evinde 24 Erzincanspor'u ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak mücadeleyi Yücel Büyük yönetecek. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk resmi maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Son 3 maçını kazanıp yeniden üst sıralar için iddialı konuma gelen İzmir temsilcisi peş peşe aldığı galibiyetlerle gözünü yeniden üst sıralara dikti.

Bu sezon ilk defa 4'te 4 yapmak isteyen İzmir ekibi, bir ilki de gerçekleştirmek istiyor. En son 4 maçlık seri galibiyetini 2019-2020 sezonunda 1. Lig'de mücadele ettiği dönemde alan Menemen, 1197 gün sonra hem rakibini mağlup etmek hem de Play-Off hattıyla arasındaki 9 puanlık farkı da eritmek istiyor. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, galibiyet serisini sürdüreceklerini ifade ederek, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kazanıp Play-Off potasına yaklaşacağız" diye konuştu.

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