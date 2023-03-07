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Menemen fırtınası

Yaklaşık 3 sezon sonra 4’te 4 yapan Menemen FK, bu sezonki eny ii dönemini yaşıyor. Son olarak evinde 24 Erzincanspor'u yenerek 4 maçtan 12 puan çkıaran İzmir temsilcisi, alt sıralardan uzaklaşarak Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya indirdi, şampiyonluk yolunda umutlandı

7.3.2023

Menemen fırtınası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off iddiasını sürdürmek isteyen Menemen FK, evinde 24 Erzincanspor'u mağlup ederek yaklaşık 2.5 yıl sonra 4'te 4 yaptı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk resmi maçına çıkan sarı-lacivertliler Son 3 maçını kazanıp yeniden üst sıralar için iddialı konuma gelmişti.

Erzincan ekibini de gol yemeden mağlup ederek yeniden Play-Off yolunda umutlanan, 31 puanla 10. sırada yer alan İzmir temsilcisi uzun sürenin ardından bir ilki gerçekleştirdi. En son 4 maçlık seri galibiyetini 2019-2020 sezonunda 1. Lig'de mücadele ettiği dönemde alan Menemen, 1197 gün sonra yeniden 4 maçlık galibiyet serisine imza attı. Play-Off hattıyla arasındaki puanlık farkını da 6'ya düşüren İzmir ekibi, ligin ilk yarısında geçirdiği sancılı ve sıkıntılı günleri ardında bıraktı.

DOĞANCAN BİNGÖL

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