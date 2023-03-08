Menemen duvar ördü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta art arda aldığı sonuçlarla gözünü Play-Off hattına diken Menemen FK, kalesine de duvar ördü. Son dört karşılaşmasında Ankaraspor'u ve Bayburt Özel İdare'yi 3-0, Tarsus İdman Yurdu ve 24 Erzincanspor'u da 2-0 yenme başarısı gösteren İzmir temsilcisi, hücumdaki iyi performansını savunmada da gösterdi. Sarı-lacivertliler attığı 33 golün 10'unu bu süreçte kaydederek çok iyi bir grafik sergilerken, ek olarak uyguladığı başarılı takım savunmasıyla da kalesinde rakiplerine geçit vermedi. İzmir ekibi bu sezon ilk kez üst üste 4 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. Gelecek hafta Play-Off hattındaki Düzce'ye konuk olacak İzmir temsilcisinde teknik direktör Özden Töraydın, hedeflerinin galibiyet serisini devam ettirmenin yanı sıra kalelerini yine gole kapatmak olduğunu ifade etti.

BERKE ÖZBAY