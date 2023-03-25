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Haberler Menemenspor Menemen FK kritik virajda

Menemen FK kritik virajda

25.3.2023

Menemen FK kritik virajda
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Menemen FK, bugün deplasmanda Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek. Son olarak İnegölspor'a 2-0 yenilip geçen haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, sahasında Isparta 32 Spor'u yenerek haftayı puansız kapatmak istiyor.

EKSİK OYUNCU BULUNMUYOR
Menemen FK'da zorlu mücadele öncesi cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor. Sıralamada 32 puanla 13. olan Menemen FK'da teknik direktör Özden Töraydın son iki maçta galibiyet alamadıkları için istifa etmiş ancak istifası yönetimden dönmüştü. Bu maçı yeniden çıkış olarak gören Töraydın, sarı-lacivertli taraftarlardan destek bekliyor.
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