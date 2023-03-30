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Haberler Menemenspor Menemen üçlük attı

Menemen üçlük attı

Sarı-lacivertli ekip, Play-Off hattındaki Arnavutköy Bld’yi deplasmanda Kaan ve Bedirhan ile yenerek ikide iki yaptı.

30.3.2023

Gazete

Menemen üçlük attı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Menemen FK, deplasmanda Play-Off hattında yer alan Arnavutköy Belediye'yi 2-1 yenerek üst üste ikinci zaferine imza attı. Maça Menemen ekibi atak başladı. Maçın 20. dakikasında Bedirhan Altunbaş orta alanda kazandığı top ile rakip ceza alanına sokuldu. Ters kanattan atağa destek veren Kaan Kalafat'ı gördü. Kaan önce savunmayı, sonra kaleci Fatih'i çalımladı ve meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 0-1. İlk yarı Menemen FK'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

PES ETMEDİLER
İKİNCİ yarıda baskısını ortaya koyan ev sahibi Arnavutköy, 54'te Tolga Şahin'in golü ile skora denge getirdi: 1-1. 86'da Mertcan Açıkgöz son çizgiden penaltı noktası üzerine ortaladı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Bedirhan'ın önünde kaldı. Topu iyi takip eden Bedirhan düzgün bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi. Maç bu skorla sona erdi.
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