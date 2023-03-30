Menemen üçlük attı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Menemen FK, deplasmanda Play-Off hattında yer alan Arnavutköy Belediye'yi 2-1 yenerek üst üste ikinci zaferine imza attı. Maça Menemen ekibi atak başladı. Maçın 20. dakikasında Bedirhan Altunbaş orta alanda kazandığı top ile rakip ceza alanına sokuldu. Ters kanattan atağa destek veren Kaan Kalafat'ı gördü. Kaan önce savunmayı, sonra kaleci Fatih'i çalımladı ve meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 0-1. İlk yarı Menemen FK'nın üstünlüğü ile tamamlandı.



PES ETMEDİLER

İKİNCİ yarıda baskısını ortaya koyan ev sahibi Arnavutköy, 54'te Tolga Şahin'in golü ile skora denge getirdi: 1-1. 86'da Mertcan Açıkgöz son çizgiden penaltı noktası üzerine ortaladı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Bedirhan'ın önünde kaldı. Topu iyi takip eden Bedirhan düzgün bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi. Maç bu skorla sona erdi.

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