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Haberler Menemenspor Menemen FK kritik virajda

Menemen FK kritik virajda

8.4.2023

Gazete

Menemen FK kritik virajda
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, Play-Off yolunda kritik virajda. Son olarak taraftarı önünde Şanlıurfaspor'a mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan ve 38 puanla 12. sırada konumlanan sarı-lacivertliler, yarın Ege derbisinde 41 puanla 10. sıradaki Somaspor ile karşılaşacak. Kendisi gibi ilk 6 mücadelesi veren Manisa temsilcisini deplasmanda mağlup edip yeniden çıkışa geçmek isteyen İzmir ekibi, hem alt sıralarla bağını iyice kopartmak hem de Play-Off umudunu korumayı hedefliyor. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, "Artık hata yapma lüksümüz yok. Bizim için her maç final niteliğinde. Eve galip dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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