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Haberler Menemenspor Menemen FK fırsat tepti

Menemen FK fırsat tepti

11.4.2023

Gazete

Menemen FK fırsat tepti
TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta art arda galibiyetlerin ardından önce evinde Şanlıurfaspor'a yenilen Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Somaspor'a
da 1-0'lık skorla boyun eğdi. Bu sonuçla 38 puanda kalan sarı-lacivertliler bir türlü çıkış yakalayamayıp Play-Off hayallerini zora soktu. Sarılacivertlilerin teknik direktörü Özden Töraydın, ilk 6 yolunda önemli bir kayıp yaşadıklarını belirterek, "Somaspor direkt rakiplerimizden biriydi. Kazansak çok önemli bir yol kat edecektik. Fakat istediğimiz sonucu alamadık. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
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