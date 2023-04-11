Menemen FK fırsat tepti

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta art arda galibiyetlerin ardından önce evinde Şanlıurfaspor'a yenilen Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Somaspor'a

da 1-0'lık skorla boyun eğdi. Bu sonuçla 38 puanda kalan sarı-lacivertliler bir türlü çıkış yakalayamayıp Play-Off hayallerini zora soktu. Sarılacivertlilerin teknik direktörü Özden Töraydın, ilk 6 yolunda önemli bir kayıp yaşadıklarını belirterek, "Somaspor direkt rakiplerimizden biriydi. Kazansak çok önemli bir yol kat edecektik. Fakat istediğimiz sonucu alamadık. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

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