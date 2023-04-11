Soma’nın inadı tuttu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off savaşı veren Somaspor, Menemen FK galibiyetiyle yarışa tutundu. Geçen hafta deplasmanda direkt rakiplerinden Düzcespor ile 3-3 berabere kalarak fırsat tepen siyahbeyazlılar, taraftarı önünde hata yapmadı. Son üç maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Manisa temsilcisi, bir anda kendini Play-Off hattının kıyısında buldu. 44 puanla 8. sırada konumlanan Somaspor'un Play-Off hattıyla arasında 1 puan bulunuyor. Gelecek hafta kümede kalma mücadelesi veren Isparta 32'ye konuk olacak olan Siyah İnciler, bu maçta galip gelerek rakiplerinin takılmasını bekleyecek

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