Menemen FK’da Töraydın umutlu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Menemen FK'da teknik direktör Özden Töraydın, geleceğe umutlu bakıyor. Sezon başında liderliğe kadar yükselen ancak yaşadığı sıkıntılar nedeniyle TFF'den 3 puan silme cezası alan ve elindeki kilit oyuncuları kaybederek alt sıralara kadar gerileyen sarı-lacivertliler bir türlü dikiş tutturamıyor. İkinci yarı peş peşe aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen İzmir temsilcisi 2 hafta üst üste yenilince yine korkulu rüya görmeye başladı. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, "Ben bu takıma inanıyorum. Genç ve her geçen gün daha bütünleşen, iyi oynayan bir ekibiz. Aldığımız mağlubiyetler hedefimizi şaşırttı ancak önümüzdeki maçlarda üst üste kazanarak yine çıkışa geçeceğiz. İnanıyorum" dedi.

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