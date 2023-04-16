Menemen FK kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, Ege derbisinde karşılaştığı Nazilli Bld ile golsüz berabere kaldı: 0-0. 2. dakikada Anıl, ceza yayı üzerinden kullandığı vuruşu üstten auta gönderdi. 23'te Ferhat, sağ kanattan penaltı noktası üzerine sert ve isabetli bir orta yaptı. Topa iyi yükselen Mertcan, kafa vuruşunu yaptı ancak kaleciyi geçemedi. 29'da Atalay, sol kanattan kullandığı kornere kafa vuruşu yapan Oğuzhan, topu auta gönderdi. 43'te Nazilli savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle Ziya topu önünde buldu, beklemeden vuruşunu yapan oyuncu direği geçemedi. İlk yarı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI DENGE BOZULMADI

53'te sağ kanattan topu ceza sahası içine ortalayan Mertcan, topu Enes ile buluşturdu, beklemeden vuruşunu yapan oyuncu meşin yuvarlağı auta gönderdi. 65'te Mert, ceza yayı üzerinden verdiği ara pasa Bertuğ vurdu ancak top kalecinin kucağında kaldı. 78'de Kadir, sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girdi ve ayağının dışıyla topa vurdu ancak kaleci son anda topu tokatlayarak kornere gönderdi. 85'te Fuat, sağ kanattan Abdulkadir'in ortasına vole vuruşu yaptı, topu auta gönderdi. 90'da Nazilli Bld atağını yarıda kesip kontratağa çıkan Mertcan, ceza yayı üzerinden vurdu ancak top üstten auta çıktı. Maç golsüz sona erdi.

SEDYEYLE ÇIKTI

Maçın 53. dakikasında Oğuzhan Aydoğan, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonunda bileğine aldığı darbe nedeniyle uzun süre yerde kaldı. Ayağa kalkamayan oyuncu sedye yardımıyla oyun alanını terk etti ve 55. dakikada yerini Fuat Duran'a bıraktı.

TÖRAYDIN'DAN TEK DEĞİŞİK

MENEMEN FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, Somaspor ile deplasmanda oynanan ve kaybedilen lig maçında sahaya sürdüğü kadroda 1 değişiklik yaptı. Soma maçındaki 11'den farklı olarak sahaya Kadir'in yerine Oğuzhan Aydoğan'ı sürdü.