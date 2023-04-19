Menemen’de Töraydın gitti Afacan geliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çalkantılı günler geçiren Menemen FK'da teknik direktör Özden Töraydın dönemi sona erdi. 30 maçta 39 puanla 12. sırada yer alan İzmir temsilcisinde yönetim Töraydın ile toplantı yaparak vedalaştı. Sarı-lacivertliler, Töraydın ayrılığını yaptığı açıklama ile duyururken yeni teknik direktörü de en kısa sürede belirleyecek.

SERKAN AFACAN İDDİASI

Takımla vedalaşan Töraydın, sorunların biriktiğini söyledi. Hesapların tutmadığına işaret eden Töraydın, "Sezon sonu görevden ayrılmak istiyordum. Takımı yalnız bırakmamak için elimden geleni yaptım. Yönetim ile oturup karşılıklı bu kararı verdik. Herkes için hayırlısı olsun" dedi. Öte yandan Menemen'in Töraydın'ın yerine Serkan Afacan ile presipte anlaştığı öne sürüldü.

DOĞANCAN BİNGÖ