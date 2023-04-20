Menemen kahroldu

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta son üç maçında galibiyet yüzü göremeyen Menemen FK, dün de Bursa deplasmanında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı: 1-1. 13.dakikada Ziya Alkurt'un ceza sahası önüne düşen topa gelişine vuruşunu kaleci Canberk Yurdakul kornere çeldi. Karşılaşmanın 14.dakikasında sağ kanattan Oğuzhan Aydoğan'ın ortasında Ziya Alkurt indirdi. Abdulkadir Öksüz topla savunma arasına girdi ve takımını öne geçirdi: 0-1. 25.dakikada Hamza Varan'ın sol çaprazdan kaleye vurduğu şut yan direği sıyırarak auta çıktı. 29'da Bursaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Berat Altindiş altı pas içinde iyi yükseldi ve kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 51.dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında kendi yarı sahasından Bilal Güney ile rakip yarı alana geçti. Yaklaşık 40 metre sürdüğü topu ceza sahasına girerken sağ kanattan atağa katılan Ömer Görgüç'e bıraktı.

MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ

Ömer kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda araya Abdülkadir Öksüz girdi ve mutlak bir golü engelledi. 85.dakikada Hasan Ayaroğlu'nun sağ çaprazdan kaleye yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşa ceza sahası için deiyi yükselen Kubilay Sönmez maça eşitliği getirdi. 1-1 86.dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Berat Altindiş, solunda atağa katılan Çağatay Yılmaz'a çıkardı. Bomboş pozisyonda topla buluşan Çağatay'ın çektiği şut direkten döndü. Menemen savunması topu uzaklaştırdı. Maç 1-1 sona erdi.

İMZAYI ATTI MAÇA ÇIKTI

MENEMEN Futbol Kulübü'nde teknik direktörü Özden Töraydın'la yolların ayrılmasının ardından Serkan Afacan'la anlaşma sağlandı. Ligde orta sıralarda yer alan sarı-lacivertliler Afacan'la 1.5 yıllık sözleşme imzalarken takımın yeni teknik patronu dün Bursaspor maçında takımın başında yer aldı. Uşakspor ve Vanspor'da teknik direktörlük yapan Afacan, Zonguldak Kömürspor, Bandırmaspor, Karşıyaka, Bucaspor, Göztepe, Balıkesirspor, Manisaspor, Şanlıurfaspor ve Adanaspor'da görev aldı. Yeni teknik kadroda Hasan Haykır yardımcı antrenör, Zekeriya Yılmaz kaleci antrenörü, Raif Albay atletik performans antrenörü, Abdullah Kartoğlan ise maç ve performans antrenörü olarak yer aldı.