Menemen çıkış arıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Bursaspor'la 1-1 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü bugün evinde Hes İlaç Afyonspor'la oynayacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmada Abdulbaki Ayyıldız düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Bedirhan müsabakada forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinin başında ilk kez hafta içi mesaisinde Bursaspor deplasmanında sahaya çıkan teknik direktör Serkan Afacan taraftarın desteği ile kazanıp alt sıralarla bağlarını koparacaklarını ifade etti. Menemen FK bu maç öncesi 40 puanla 13. sırada yer alırken, Afyonspor 43 puanla 10. basamakta bulunuyor. Düşme potasının en tepesinde bulunan İnegölspor ile arasında sadece 5 puanlık fark bulunan sarı-lacivertliler, ligde 4 haftadır galibiyet yüzü göremiyor.

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