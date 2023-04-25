Menemen nefes aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, sahasında Afyonspor'u mağlup ederek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. 43 puanla 10. sıraya konumlanan sarı-lacivertliler Afyon galibiyetiyle birlikte çifte bayram yaşadı. En son Arnavutköy Belediye'yi deplasmanında mağlup eden İzmir ekibi, bu müsabakadan sonra çıktığı 4 maçında ise 3 puanı bir arada görememişti. Bu sıkıntılı sürecin ardından teknik direktör değişikliğine giden ve Özden Töraydın ile yolları ayırıp Serkan Afacan ile anlaşan Menemen'de kan değişimi işe yaradı. Bu süreçte iki yenilgi, iki de beraberlik alarak hanesine sadece 2 puan yazdırabilen İzmir temsilcisi, Afyonspor galibiyetiyle düşme hattının sınırında yer alan İnegölspor ile 5 puanlık farkı koruyunca nefeslendi, umut tazeledi.



AFACAN'IN İLK GALİBİYETİ

Menemen'de Töraydın yerine takımın başına geçen Serkan Afacan, Afyonspor galibiyetiyle sarı-lacivertli ekiple ilk maçını kazanmış oldu. Önceki hafta Bursaspor karşısında aldığı 1 puanla ilk maçından beraberlikle ayrılan Afacan, takımın başında çıktığı ilk iç saha maçından 3 puanla ayrılmasını bildi. Müsabakanın ardından konuşan Afacan, "Seriye bağlamak istiyoruz. Bu maç bizim dönüm noktamız olacak" dedi.



DOĞANCAN BİNGÖL

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