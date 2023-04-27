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Haberler Menemenspor Menemen FK’da Afacan istikrarlı

Menemen FK’da Afacan istikrarlı

İzmir ekibinin teknik direktörü Serkan Afacan, 11’i bozmadı

27.4.2023

Gazete

Menemen FK’da Afacan istikrarlı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK'nın yeni teknik direktörü Serkan Afacan, ilk 11'de istikrarı tercih etti. Sezon başından bu yana çalkantılı günler geçiren, elindeki kilit oyuncuları kaybeden ve TFF'den 3 puan silme cezası alan sarı-lacivertlilerde son olarak Özden Töraydın'ın gidişi şok etkisi yaratmıştı. Afacan, takımın başında çıktığı Bursaspor ve Afyonspor maçlarında kadroda köklü bir değişikliğe gitmedi. Deneyimli teknik adam kalede Bora'yı, geri dörtlüde Oktay, Oğuzhan, Abdulkadir ve Gençer'i tercih ederken orta alanda Ferhat, Ziya, Emre ve Oğuzhan Aydoğan'dan vazgeçmedi. Hücumda ise Atalay ile Mertcan'ı ilk 11'de tercih ederek ideal kadroyu bozmadı.
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