Menemen’e zorlu rakipler

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Menemen FK'yı ligde kalan son üç haftada oldukça zorlu rakipler bekliyor. İzmir temsilcisi kalan üç maçından ikisini lider Çorum FK ve Play-Off hattında 4. basamaktaki Amed ile oynayacak, diğer maçta ise küme düşmesi kesinleşen Sivas Belediyespor karşısında puan arayacak. Son haftalarda aldığı sonuçlarla küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açma fırsatını tepen sarılacivertliler, zorlu rakipleri karşısında alacağı puanlarla ligi mümkün olduğu kadar üst basamaklarda tamamlamaya çalışacak.



İLK YARIDA TEK PUAN

İlk yarıda oynanan maçlarda Menemen FK, Çorum FK ve Amed'e deplasmanda 2-1 yenilirken, taraftarı önünde ise Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kalmıştı. İzmir ekibinde teknik direktör Serkan Afacan, gereken sonuçları alacak güce sahip olduklarını ifade ederken, lige tutunacaklarına inandığını vurguladı.



BERKE ÖZBAY

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