Menemen şov

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Menemen FK, ligin son sırasında yer alan Sivas Belediyespor'a deplasmanda adeta gol oldu yağdı: 0-9. Bu karşılaşmadan önce az da olsa küme düşme tehlikesi yaşayan İzmir ekibi, aldığı galibiyetle bitime bir hafta kala lige tutunmayı garantiledi. Sarı-lacivertliler mücadeleye çok hızlı başladı. Gol perdesini 5. dakikada Atalay açarken, 6'da Mertcan Açıkgöz farkı ikiye çıkardı. Hızını azaltmayan Menemen, 13. ve 14. dakikalarda Bedirhan, 15. dakikada ise Atalay'ın golleriyle farkı kısa sürede 5'e çıkardı: 0-5. 25'te Bedirhan farkı 6'ya çıkarırken, kendi adına 3. golünü kaydederek hat-trick yaptı. Menemen FK, 39'da Muhammed Enes ve 44'te Mertcan Açıkgöz'ün golleriyle ilk yarıyı 8-0 önde kapattı. İkinci yarıda vites düşüren İzmir temsilcisi, yıldız oyuncularının kulübeye alınmasıyla da bu devrede sadece 73. dakikada Yusuf Yıldız ile golü boldu: 0-9. Menemen FK maçı çok farklı kazanarak rahat bir nefes aldı.

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