Menemen rekorla tutundu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kurtuluş mücadelesi veren Menemen FK, kümede kalmayı garantiledi. Sivas Belediyespor'u deplasmanda 9-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetine imza atan sarı-lacivertliler rahat bir nefes aldı. Rakibi karşısında ilk yarıyı 8-0 önde tamamlayarak tek devrede 8 golle kendi rekorunu kıran sarı-lacivertliler, eşi benzeri görülmemiş bir sonuç aldı.

FORMALİTE MAÇI OYNAYACAK

Düşmesi haftalar önce kesinleşen zayıf rakip önünde ikinci yarıda ise frene basıp yalnız 1 gol atan İzmir ekibi 9 farklı galibiyetle evine döndü.Bu sonuçla 48 puanla 9. sıraya konumlanan İzmir ekibi, cumartesi günü evinde Play-Off'u garantileyen Amed Sportif ile formalite niteliğindeki maçta karşı karşıya gelecek. Bu arada Menemen, Serkan Afacan yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Teknik direktör Serkan Afacan, Sivas'tan çok önemli bir galibiyetle döndüklerini belirterek, "Küme düşme riskimizi tamamen ortadan kaldırdık. Artık sezonu bitireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Menemen bu sezon üst üste en uzun yenilmezlik serisini de elde etmiş oldu. Sarı-lacivertliler, Sivas Bld. galibiyeti ile yenilmezliğini 6 maça çıkarırken bu süreçte 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.