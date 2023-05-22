Menemen lige evinde tutundu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu galibiyetle kapatan Menemen FK evinde aldığı puanlarla sevindi. Sezonu 51 puanla 9. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, taraftarı önündeki performansıyla üst basamaklara tutundu. Hanesine yazdırdığı puanların 35'ini Menemen İlçe Stadı'nda hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, gurbette ise 19 puan toplayabildi. Evinde oynadığı 18 mücadelenin 10'unu kazanmayı başaran İzmir ekibi, 5 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Deplasmanda ise tam tersi bir grafik sergileyen Menemen FK 5 galibiyet alabildi. Menemen, rakip ağlara gönderdiği 57 golün 31'ini de yine kendi sahasında kaydederken, kalesinde gördüğü 44 golün ise sadece 16'sına Menemen'de engel olamadı.

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