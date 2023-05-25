Menemen’in dinamoları

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu orta sıralarda tamamlayan Menemen FK'da geride kalan sezonda 7 isim takımın değişilmezi oldu. İzmir temsilcisinde en fazla forma giyen futbolcu 37 maça çıkan Oğuzhan Aydoğan olurken istikrarıyla adeta göz doldurdu. Menemen'de Oğuzhan'ın ardından ise Emre Keskin ve Muhammed Enes 35'er mücadelede forma giyerken, Ferhat Çulcuoğlu 34, Atalay Gürel 33, Kadir Yazıcı 32 ve Mertcan Açıkgöz de 30 müsabakada görev yaptı. Sarı-lacivertlilerin vazgeçilmez 7 futbolcusu 36 gole etki ederken, hücumda da takımlarına çok büyük katkı verdi. Menemen FK'da Mertcan ve Muhammed Enes rakip ağları 10'ar kez sarsarken, kaptan Ferhat 6, Atalay 5, Emre 3 ve Oğuzhan da 2 gol katkısı vermeyi başardı.

BERKE ÖZBAY